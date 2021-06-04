Задержан самокатчик, сбивший ребенка в Петербурге: мужчина, находящийся в федеральном розыске хранит дома наркотики

Задержан самокатчик, сбивший ребенка в Петербурге: мужчина, находящийся в федеральном розыске хранит дома наркотики
Подозреваемый задержан под Петербургом. Фото: Pixabay

Под Петербургом правоохранительные органы сумели задержать подозреваемого, который сбил на электросамокате ребенка. Об этом сообщает 78ru.

Напомним, что в среду, 2 июня в Невском районе Северной столицы мужчина на самокате сбил девочку. Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода произошло на Искровском проспекте. В результате наезда семилетняя девочка получила травмы, ее госпитализировали. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Оперативники задержали подозреваемого в данном преступлении. Им оказался безработный мужчина, который находится в федеральном розыске. Когда его квартиру стали обыскивать, то были найдены наркотики.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге электросамокатчик сбил четырехлетнего ребенка. Мальчика увезли в больницу тяжелом состоянии. Проводится проверка.

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