Самокатчики сломали петербургскому писателю на Невском пять ребер

В Центральном районе Петербурга компания молодых людей на электросамокатах сбила несколько прохожих и избила мужчину. Пострадавшим оказался писатель Валерий Айрапетян. Двое из лихачей помещены в изолятор временного содержания.

Инцидент произошел в пятницу, 14 мая, у дома №56 на Невском проспекте. Айрапетяна госпитализировали закрытым переломом 5-6-7-8-9 ребер в удовлетворительном состоянии, он был отпущен на амбулаторное лечение. Он рассказал врачам, что на него напали неизвестные.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. На следующий день в отдел полиции обратился 41-летний пострадавший, писатель «Союза Писателей СПб». Он рассказал, что был избит самокатчиками. Причиной потасовки стал возникший конфликт.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летний студент петербургского колледжа, двое девятиклассников в возрасте 20 лет. Молодым людям назначено обязательство о явке. В воскресенье, 16 мая, в отдел полиции самостоятельно прибыл еще один юноша – 21-летний студент.

Двое из подозреваемых в конфликте помещены в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о задержании самокатчика, избившего с приятелями мужчину на Невском проспекте.