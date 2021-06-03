Уголовное дело и личный контроль Бастрыкина: электросамокатчики сбили детей в Колпино, на Искровском и Московском

Уголовное дело и личный контроль Бастрыкина: электросамокатчики сбили детей в Колпино, на Искровском и Московском
Электросамокаты представляют нешуточную опасность, поскольку их скорость пока не регулируется, и люди могут разгоняться до 20 километров в час и больше. Фото: Pixabay

Электросамокаты представляют все большую опасность для общества. Дорожные происшествия, спровоцированные самокатчиками, тревожно участились, а жертвами последних аварий и вовсе стали маленькие дети.

Так, 2 июня около четырех часов дня возле дома №134 на Московском проспекте 23-летний студент магистратуры «Политехнического университета» на арендованном электросамокате сбил четырехлетнего мальчика. Обстоятельства инцидента неизвестны, но надо отдать должное молодому человеку — он вызвал для ребенка скорую помощь, дождался врачей и оставил медикам своей номер телефона, после чего уехал.

В итоге ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу №5 с ушибленной раной лба в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники медицинского учреждения оповестили о происшествии правоохранителей. Студента вызвали для беседы, а после отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тот же день около трех часов на Искровском проспекте неизвестный мужчина на электросамокате сбил семилетнюю девочку. В этот раз владелец транспорта оказался не столь порядочным и скрылся с места происшествия. Школьницу же отвезли в больницу имени Раухфуса.

Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозг, перелом лобной гости, гематомы и ушибы — состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью).

Еще один аналогичный случай, обернувшийся уголовным делом по ст. 118, произошел в Колпино 1 июня, в Международный день защиты детей. На аллее «парка имени 40-летия ВЛКСМ» 50-летний петербуржец, управляя электросамокатом, сбил ребенка. В результате четырехлетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Добавим, что информация об инцидентах с детьми доведена до сведения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он взял дела под личный контроль и поручил докладывать о всех случаях аварий с электросамокатами, в которых пострадали дети.

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