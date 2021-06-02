Бастрыкин взял под контроль расследование дел самокатчиков, которые сбили детей в Петербурге

Информацию об участившихся случаях наездов электросамокатчиков на детей в Петербурге довели до сведения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Бастрыкин поручил доложить о произошедших в городе случаях, когда дети получили травмы после наезда электросамокатов.

Как сообщила пресс-служба СК РФ, по факту одного из последних происшествий петербургские следователи уже возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Серьезные 1 июня получил четырехлетний мальчик, которого сбил молодой человек в Колпинском парке на острове Чухонка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина на электросамокате сбил девочку на Искровском и сбежал. Позже у одного из домов по Московскому проспекту таким же образом загремел в больницу еще один несовершеннолетний горожанин.