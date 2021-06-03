В Петербурге идут обыски в сервисах аренды самокатов после наездов на детей

В Северной столице полиция проводит обыски в сервисах аренды самокатов «SCOOBEE», «BOLT», «WHOOSH», «RED WHEELS», «MOLNIA».

Об этом сообщают сегодня в ГСУ СК РФ по Ленобласти. Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере аренды самокатов, которое в конце прошлого месяца возбудили после нападения на писателя в центре Петербурга. Двое мужчин на двухколёсном самокате сначала сбили его, а потом избили на Невском. Whoosh узнал свою технику.

В ведомстве сообщили, что мероприятия проводятся «с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия».

В ГСУ СК РФ по Ленобласти также отметили, что следователи продолжают работать с тремя случаями травмирования детей после встреч с самокатчиками. Ранее четырёхлетнего малыша госпитализировали из Колпинского района, пятилетнюю девочку из Невского района. И вот накануне 4-летнего мальчика из Московского района. Всё это привело к возбуждению уголовных дел.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает СК.