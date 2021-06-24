Диарея: главврач Боткинской больницы рассказал о первом симптоме коронавируса

Главный врач Боткинской больницы заявил, что клиническая картина коронавируса изменилась.

Главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал, что зачастую первым симптомом людей, заболевших COVID-19, была диарея. Об этом сообщает «Петербургский дневник»

По мнению доктора, теперь начало заболевания может сопровождаться диарейным синдромом, напоминая таким образом кишечную инфекцию.

Напомним, что ранее заболевшие ковид-19 говорили о симптомах простудного заболевания.

Врач также сообщает, что у больных коронавирусом сокращается инкубационный период. Теперь же он составляет до 5 дней. При этом протекание болезни характеризуется более быстрым поражением легких.

Кроме того, в последнее время, по мнению Гусева, приходится чаще госпитализировать молодых пациентов.

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