Праздник «Алые паруса» пройдет только для выпускников

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что на «Алые паруса» приглашены исключительно выпускники школ города и Ленобласти.
Он также отметил, что условия проведения праздника согласованы с Роспотребнадзором, сообщили в пресс-службе Смольного.
Глава города также добавил, что пройти на набережные или на крыши зданий в центре Петербурге не получится ни у кого, кроме выпускников.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские власти приняли решение сделать проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) бесплатным во время проведения праздника выпускников «Алые паруса».