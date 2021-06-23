Бесплатный проезд по ЗСД организуют во время праздника «Алые паруса»

Петербургские власти приняли решение сделать проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) бесплатным во время проведения праздника выпускников «Алые паруса».

Водители смогут проехать бесплатно по участку ЗСД от Екатерингофки до Богатырского проспекта. Как сообщили в Смольном, такое решение было принято для того, чтобы автомобилисты не испытывали затруднений и в центре города не собралось пробок.

Бесплатный проезд будет действовать с 20 часов 25 июня до 1 часа 26 июня. Он будет доступен на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект.

Также 25 июня с полудня будет ограничено движение по Троицкому мосту, Петроградской и Петровской набережным. С 16 часов ограничения введут на Невском проспекте, Сенатской площади, Дворцовом мосту, Дворцовой и Английской набережных, набережной Лебяжьей канавки, набережной Кутузова и Суворовской площади. С 20 часов — на Биржевом мосту, Кронверкской и Университетской набережных, набережной Макарова, проспекте Добролюбова, площади Академика Лихачева, переулке Талалихина, Мытнинской набережной. С 22 часов — на Благовещенском мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, Большом Сампсониевском мосту, Литейном мосту, Воскресенской набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за подготовки к «Алым парусам» на реках Петербурга закроют движение судов.