Из-за подготовки к «Алым парусам» на реках Петербурга закроют движение судов

Из-за подготовки к &#171;Алым парусам&#187; на реках Петербурга закроют движение судов
"Алые паруса". Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Северной столице власти сообщили о закрытии движения судов по городским рекам в период подготовки и проведения праздника выпускников «Алые паруса».

По информации петербургского комитета по транспорту, в день подготовки, с 20 часов 24 июня до 1 часа 30 минут 25 июня, движение судов закрывается по участкам Невы, Зимней канавки, Фонтанки и Кронверкского пролива.

В день проведения «Алых парусов», с 19 часов 25 июня до 8 часов 26 июня суды не смогут проехать по участкам Невы, Большой Невы, Малой Невы, Большой Невки, Зимней канавки, реки Фонтанки и Кронверкского пролива.

Исключение сделают для судов, которые будут участвовать в подготовке и проведении праздника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы все условия проведения праздника «Алые паруса».

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