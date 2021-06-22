Названы все условия проведения праздника «Алые паруса»

Традиционный праздник состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина рассказала об условиях проведения праздника «Алые паруса», который состоится 25 июня. Она отметила, что он пройдет, несмотря на пандемию коронавируса, но нужно будет соблюдать ряд условий. Об этом Потехина написала на своей странице во «Вконтакте».

Во-первых, в празднике примут участие только выпускники из Петербурга и Ленинградской области и сопровождающие их педагоги. Во-вторых, расположение выпускников будет зонировано, чтобы избежать столпотворений. В-третьих, все подходы к месту праздника будут в этот вечер закрыты, чтобы не было большого скопления людей на набережных.

Потехина добавила, что покупать билеты на «Алые паруса» нет смысла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что метро и автобусы будут работать ночью после «Алых парусов».