Названы все условия проведения праздника «Алые паруса»

Названы все условия проведения праздника «Алые паруса»
"Алые паруса". Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Традиционный праздник состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина рассказала об условиях проведения праздника «Алые паруса», который состоится 25 июня. Она отметила, что он пройдет, несмотря на пандемию коронавируса, но нужно будет соблюдать ряд условий. Об этом Потехина написала на своей странице во «Вконтакте».

Во-первых, в празднике примут участие только выпускники из Петербурга и Ленинградской области и сопровождающие их педагоги. Во-вторых, расположение выпускников будет зонировано, чтобы избежать столпотворений. В-третьих, все подходы к месту праздника будут в этот вечер закрыты, чтобы не было большого скопления людей на набережных.

Потехина добавила, что покупать билеты на «Алые паруса» нет смысла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что метро и автобусы будут работать ночью после «Алых парусов».

алые паруса Ирина Потехина новости СПб праздник


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы рассказали о пациентах больницы, которые вынуждены лежать в коридоре
В Приморском районе дерево рухнуло на три автомобиля
В Петербурге через суд закрыли незаконную гостиницу в доме Розенштейна
Менеджер МакSим угодила в больницу вслед за певицей
Названы все условия проведения праздника «Алые паруса»
В Смольном назвали причину сбоя в метро
В УЕФА прокомментировали предложение отменить матчи ЕВРО в Петербурге
Прокуратура считает, что 20 поклонников аниме в Петербурге задержали без ...