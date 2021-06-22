Метро и автобусы будут работать ночью после «Алых парусов»

Метро и автобусы будут работать ночью после &#171;Алых парусов&#187;
"Алые паруса". Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Петербургский метрополитен, автобусы и троллейбусы развезут зрителей праздника выпускников «Алые паруса» по домам. Транспорт будет работать круглосуточно.

Как сообщили в комитете по транспорту, в ночь с 25 на 26 июня, когда будут проводиться «Алые паруса», городской транспорт будет работать в круглосуточном режиме.

В метро поезда будут ходить с интервалами движения по линиям от 4 до 7 минут.

Для пассажиров ночью будут доступны автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154, а также троллейбус №46. Они будут работать с полуночи до 6 часов утра. Интервал движения — не более получаса.

Однако с 21 часа 25 июня до 1 часа 26 июня будут закрыты станции метро «Горьковская», «Спортивная» и «Адмиралтейская», а также второй вестибюль станции «Невский проспект». Их закроют на вход и выход по соображениям безопасности пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по Троицкому мосту закрыли из-за «Алых парусов».

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