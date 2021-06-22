Движение по Троицкому мосту закрыли из-за «Алых парусов»

Движение по Троицкому мосту закрыли из-за &#171;Алых парусов&#187;
Также ночью на мосту зажглось освещение в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Троицкий мост закрывали для проезда транспорта ночью и сегодня утром.

Об этом заявили водители в соцсетях, сообщает Piter.TV.

Проезд был закрыт с полпервого ночи до полдевятого утра из-за подготовки к празднику выпускников «Алые паруса». Также ночью на мосту зажглось освещение в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

В направлении от Дворцовой набережной к Каменоостровскому проспекту движение по Троицкому мосту будет закрыто полпервого ночи 22-го июня до одиннадцати часов вечера 26-го июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью двое петербуржцев прыгнули в Неву с Дворцового моста. В ночь на 22 июня двое неизвестных мужчин решили охладиться и спрыгнули в Неву с Дворцового моста. Что послужило причиной совершить такой «подвиг» неизвестно. Пользователи Сети, предположили, что экстремалы просто расстроились из-за поражения сборной Дании.

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Движение по Троицкому мосту закрыли из-за «Алых парусов»