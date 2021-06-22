Ночью двое петербуржцев прыгнули в Неву с Дворцового моста

В ночь на 22 июня двое неизвестных мужчин решили охладиться и спрыгнули в Неву с Дворцового моста.

Что послужило причиной совершить такой «подвиг» неизвестно. Пользователи Сети, предположили, что экстремалы просто расстроились из-за поражения сборной Дании.

«Двое парней прыгали с моста после поражения России. Один из них оказался начинающий артист, и сделал видимо он это ради хайпа», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что народный артист России Михаил Боярский прокомментировал поражение национальной команды от Дании (1:4) в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.