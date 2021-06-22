«Это ужасно!». Боярский прокомментировал поражение от Дании в матче Евро-2020

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал поражение национальной команды от Дании (1:4) в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Это ужасно! Этого стоило ждать. Я никаких иллюзий не испытывал, но думал, что не все так разгромно будет. У нас остались 3 проблемы: дураки, дороги и футбол», — цитирует его «Спорт- Экспресс».

Сборная России проиграла Сборной Дании. Единственный гол за нашу команду забил нападающий Артем Дзюба. Матч Россия — Дания проходил в Копенгагене. Матч закончился со счетом 1:4 в пользу скандинавской сборной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наставник сборной Дании делился ожиданиями от матча против России.