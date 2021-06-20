Наставник сборной Дании поделился ожиданиями от матча против России

Наставник сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против национальной команды России.

По его словам, это будет сложный матч. Он отметил, что за сборную России выступают талантливые футболисты.

«Россияне тоже кое-что умеют. Они действительно знают, как играть в футбол.Соперник не будет просто стоять и ждать», — цитирует его BT.

Напомним, сборная России сыграет с национальной командой Дании 21 июня. Матч пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над финской командой в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Матч Россия — Финляндия состоялся на стадионе «Санкт-Петербург». Россияне обыграли финнов со счетом 1:0. Эта победа стала первым успехом команды Станислава Черчесова на чемпионате Европы по футболу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что у сборной России по футболу мало шансов выйти из группы на Евро-2020, несмотря на победу над финнами.