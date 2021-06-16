Боярский не верит, что сборная России выйдет из группы на Евро-2020

Боярский не верит, что сборная России выйдет из группы на Евро-2020
Михаил Боярский не верит в успех сборной России. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Национальной сборной удалось выиграть финнов со счетом 1:0.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что у сборной России по футболу мало шансов выйти из группы на Евро-2020, несмотря на победу над финнами. Об этом сегодня, 16 июня, пишет ТАСС.

«Все-таки сегодня наша футбольная школа довольно низкого уровня, да и команда несколько обезличена — ее игрокам не хватает индивидуального мастерства, что есть у многих других сборных, что их и отличает друг от друга»,

— отметил Боярский.

Актер похвалил сразу несколько игроков, которые отлично справились со своей задачей во время матча против сборной Финляндии. Он отметил старания вратаря, а также Дзюбы. Боярский добавил, что противник был довольно слабый, поэтому ничего неожиданного не произошло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии на Евро-2020.

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