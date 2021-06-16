Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии на Евро-2020

Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии на Евро-2020
Фан-зона на Конюшенной площади. Фото: GazetaSPB/Николай Овсянников

Сборная России по футболу одержала победу над финской командой в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

Матч Россия — Финляндия состоялся на петербургском стадионе «Газпром Арена». Россияне обыграли финнов со счетом 1:0. Эта победа стала первым успехом команды Станислава Черчесова на чемпионате Европы по футболу.

Единственный гол на матче забил хавбек Алексей Миранчук, который ударом из штрафной направил мяч в дальнюю девятку. Отметим, что российский футболист забил гол со своего первого удара в створ ворот на этом чемпионате. Более того, этот мяч стал первым удачным для россиян на Евро-2020.

Напомним, в первом туре группового этапа Россия с разгромным счетом 3:0 проиграла Бельгии.

В заключительном третьем туре группового этапа Евро-2020 российской команде предстоит встретиться с футболистами из Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Фернандеса госпитализировали с поля во время игры с Финляндией.

Газпром Арена евро-2020 победа Россия - Финляндия чемпионат европы по футболу


 

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