Фернандеса госпитализировали с поля во время игры с Финляндией

Фернандеса госпитализировали с подозрением на ушиб грудного отдела позвоночника. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Фернандеса госпитализировали с подозрением на ушиб грудного отдела позвоночника. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Футболиста российской сборной Марио Фернандеса доставили в больницу с матча второго группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Сборные России и Финляндии встретились на стадионе «Газпром Арена» на матче чемпионата Европы по футболу. Счет после первого тайма 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова.

Фернандес получил травму в середине первого тайма. Его на носилках вынесли с поля и на 25-й минуте на его замену вышел Вячеслав Караваев.

По данным ФАН, спортсмена госпитализировали в больницу №31 на Крестовском острове. Предварительный диагноз футболиста — травма грудного отдела позвоночника. Его обследуют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборная России забила первый гол в ворота Финляндии.