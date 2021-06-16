Сборная России забила первый гол в ворота Финляндии

Российская сборная встретилась со сборной Финляндии в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Игра проходит на петербургском стадионе «Газпром Арена». Сейчас идет второй тайм.

Счет открыл хавбек Алексей Миранчук, который ударом из штрафной направил мяч в дальнюю девятку. Отметим, что российский футболист забил гол со своего первого удара в створ ворот на этом чемпионате Европы по футболу. Более того, этот мяч стал первым удачным для россиян на Евро-2020.

Напомним, в первом туре группового этапа чемпионата Бельгия разгромила Россию со счетом 3:0.

В заключительном третьем туре группового этапа Евро-2020 России предстоит встретиться с командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене.

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