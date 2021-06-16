Фан-зона Евро-2020 на Конюшенной площади оказалась переполнена: фоторепортаж Gazeta.SPb

Болельщики пришли посмотреть матч «Россия-Финляндия», который проходит в рамках чемпионата Европы по футболу. Фан-зона на Конюшенной площади оказалась забита.

В среду, 16 июня, сборные России и Финляндии встретились на поле в рамках матча Евро-2020. Игра второго тура группового этапа проходит на «Санкт-Петербург арене».

Как сообщают организаторы Евро-2020, самый настоящий ажиотаж оказался на фон-зоне на Конюшенной площади — «Футбольная деревня» окапалась переполнена.

Организаторы отметили, что данное количество является максимальным для фан-зоны. Вход в нее для новых болельщиков закрыт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский кот Ахилл предсказал победу России в матче Евро-2020 с Финляндией.