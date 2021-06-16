Петербургский кот Ахилл предсказал победу России в матче Евро-2020 с Финляндией: фоторепортаж Gazeta.SPb

Петербургский кот Ахилл предсказал победу России в матче Евро-2020 с Финляндией: фоторепортаж Gazeta.SPb
Кот Ахилл живет в Эрмитаже, и, как утверждают сотрудники музея, он абсолютно глухой. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В среду, 16 июня, знаменитый кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа выбрал предполагаемого победителя в матче Чемпионата Европы по футболу между Россией и Финляндией. Белоснежный символ турнира решил, что победа останется за сборной России.

По традиции, перед котиком ставят две совершенно одинаковые миски с кормом, на каждой из них изображен флаг какой-либо страны — в данном случае, России и Финляндии. Та миска, которая приглянется Ахиллу первой, и является страной-победителем.

Кот Ахилл живет в Эрмитаже, и, как утверждают сотрудники музея, он абсолютно глухой. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
Кот Ахилл живет в Эрмитаже, и, как утверждают сотрудники музея, он абсолютно глухой. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
Кот Ахилл живет в Эрмитаже, и, как утверждают сотрудники музея, он абсолютно глухой. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Напомним, что перед первым матчем, когда отечественная сборная играла с Бельгией, Ахилл предсказал поражение российской команды — и, к сожалению, оказался прав. Игра закончилась со счетом 0:3 в пользу бельгийцев. В этот раз, однако, питомец Эрмитажа сделал выбор в пользу России. Встреча наших спортсменов с финскими футболистами намечена на сегодня, 16 июня и состоится через час, в 16:00.

Кот Ахилл живет в Эрмитаже, и, как утверждают сотрудники музея, он абсолютно глухой. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
Кот Ахилл живет в Эрмитаже, и, как утверждают сотрудники музея, он абсолютно глухой. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
Кот Ахилл живет в Эрмитаже, и, как утверждают сотрудники музея, он абсолютно глухой. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Стоит добавить, что коту Ахиллу, уже ставшему легендой, всегда предлагают один и тот же корм, чтобы исключить любую возможность «нечестного» выбора. Кроме того, животное настолько полюбилось и горожанам, и спортсменам, и просто зрителям матчей, что котику сшили собственную футбольную форму и даже сделали паспорт болельщика.

Кот Ахилл живет в Эрмитаже, и, как утверждают сотрудники музея, он абсолютно глухой. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
Кот Ахилл живет в Эрмитаже, и, как утверждают сотрудники музея, он абсолютно глухой. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
Кот Ахилл живет в Эрмитаже, и, как утверждают сотрудники музея, он абсолютно глухой. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников
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