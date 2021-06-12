Полузащитник сборной России Баринов извинился перед болельщиками за поражение от Бельгии

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Полузащитник московского «Локомотива» и национальной сборной России Дмитрий Баринов извинился итоги матча первого тура чемпионата Европы — 2020 против Бельгии.

«Мы приносим извинения нашим болельщикам за то, что такой результат получился. Вроде физически все были готовы нормально. Не знаю, подсели или не подсели. Я чувствую себя довольно-таки неплохо», — сказал футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России проиграла команде Бельгии в матче на чемпионате Европы со счетом 0:3.

В составе сборной Бельгии два гола забил Ромелу Лукаку, еще один — Тома Менье. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург».

Следующий матч команда России проведёт 16 июня против сборной Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Матч начнется менее чем через два часа. На территории фан-зоны играет громкая музыка, работают волонтеры.