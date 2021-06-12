Болельщики начали собираться в фан-зоне Евро-2020

Гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Болельщики начали собираться в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади перед матчем группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

Гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Матч начнется менее чем через два часа. На территории фан-зоны играет громкая музыка, работают волонтеры.

Петербуржцы фотографируются с аниматорами и играют в настольные игры.

Матч между Россией и Бельгией пройдет сегодня, 12 июня, на стадионе «Санкт- Петербург». Начало – в 22:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ахилл предсказал победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия Евро-2022. В результате эрмитажный кот с задачей справился, поставив на победу Италии. Сборная обыграла Турцию со счетом 3:0.