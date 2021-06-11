Италия обыграла Турцию со счетом 3:0

Италия обыграла Турцию со счетом 3:0
Италия обыграла Турцию на первом матче Евро2020. Фото: Pixabay

Завершился первый матч Чемпиона Европы 2020, в котором итальянцы разгромили турок.

Италия обыграла Турцию со счетом 0:3.

Известно, что на 53 минуте турецкий игрок Демирал забил в свои ворота. Затем, уже через 13 минут, на 66 минуте Иммобиле сделал счет 0:2. Также на 79 минуте Инсинье забил в ворота противника.

Сборная по футболу Турции и Италии сегодня, в пятницу, 11 июня провели первый матч Евро-2020 в Риме.

Игра состоялась на стадионе «Олимпийский» и была стартовым поединком турнира, который начался с «опозданием» на один год из-за того, что в прошлом году нагрянула коронавирусная пандемия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Вконтакте» запустит тематическую ленту в честь «Евро-2020».

Евро 2020 рим спорт футбол


 

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