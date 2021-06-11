«Вконтакте» запустит тематическую ленту в честь «Евро-2020»

Гигантский флаг ЕВРО-2020 подняли в Санкт-Петербурге у стадиона «Зенита». Фото: скрин Instagram ФК Зенит

Гигантский флаг ЕВРО-2020 подняли в Санкт-Петербурге у стадиона «Зенита». Фото: скрин Instagram ФК Зенит

Также пользователям станут доступны специальные эмодзи-статусы.

Социальная сеть «Вконтакте» запустит тематическую ленту «Евро-2020» и специальные эмодзи-статусы. Об этом сегодня, 11 июня, рассказали в пресс-службе компании.

«Специально к чемпионату Европы «ВКонтакте» представляет тематическую ленту «Евро-2020» — она объединит события, на которые активнее всего реагируют пользователи. Атмосферу турнира также передадут специальные эмодзи-статусе «, — говорится в сообщении.

Также в соцсети появился специальный виджет из мини-приложения «Спорт», так что пользователи смогут следить за последними новостями. Тематическая лента заменит ленту «Футбол», появившуюся в конце 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам до последнего продают на «Авито» билеты на матчи Евро-2020.