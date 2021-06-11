Кот Ахилл предсказал, кто победит в матче Турция – Италия

Животное считает, что сборная Италии окажется сильнее.

В Санкт-Петербурге сегодня, 11 июня, кот Ахилл предсказал победителя матча между сборными Турции и Италии. Животное сделало свой выбор в преддверии матча открытия чемпионата Европы-2020.

Как стало известно Gazeta.SPb, Ахилл считает, что победит Италия – именно в сторону флага этой страны потянулся кот. Напоминаем, что встреча команд состоится в эту пятницу в Риме в 22:00 по московскому времени. Евро-2020 уже стартовало и закончится 11 июля, матчи пройдут в 11 городах, семь из них – в Северной столице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кот Ахилл снова предскажет результаты матчей на Евро-2020. Животное считается одним из лучших предсказателей, несмотря на все ошибки.