Кот Ахилл снова предскажет результаты матчей на Евро-2020

Эрмитажный кот Ахилл известен своими предсказаниями итогов матчей Чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. Фото: www.instagram.com/dambaspb_kzs/

Эрмитажный кот Ахилл известен своими предсказаниями итогов матчей Чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. Фото: www.instagram.com/dambaspb_kzs/

Животное считает одним из лучших предсказателей, несмотря на все ошибки.

Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что эрмитажного кота Ахилла пригласят для предсказания результатов матчей чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 24 марта, пишет ТАСС.

Пиотровский отметил, что кот отлично справился со своей обязанностью в 2018 году, поэтому ожидается, что в этом проявит себя не худе. Тем более он понравился многим болельщикам, так что не пригласить кота Ахилла просто не имели право.

Напоминаем, что в 2018 году Ахилл верно предсказал результаты четырех матчей и трижды ошибся. Несмотря на это, красивый кот показался многим отличным оракулом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кот Ахилл проверил уровень подготовки ко Дню Военно-морского флота в Кронштадте.