Кот Ахилл проверил уровень подготовки ко Дню Военно-морского флота в Кронштадте

Для этого белоснежный и пушистый оракул посетил Комплекс защитных сооружений, который с 2011 года защищает Петербург от наводнений. Оттуда для него был представлен вид на корабли.
Ахилл для просмотра генеральной репетиции Главного военно-морского парад был даже соответствующее одет. На нем красовалась сине-белая бабочка и тельняшка.
Известно, что инспекция закончилась хорошо, а гостю подготовительное мероприятие понравилось.
Напомним, завтра, 26 июля, в Петербурге отмечается День Военно-Морского Флота. На Главный военно-морской парад приедет президент России Владимир Путин.
Однако, шествие военно-морских кораблей будет недоступно для зрителей. Посмотреть на парад смогут лишь приглашенные гости. Это связано с эпидемией коронавируса. Для просмотра мероприятия будет организована телетрансляция.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге Кот Ахилл проплыл по реке под Алыми парусами.