Кот Ахилл проверил уровень подготовки ко Дню Военно-морского флота в Кронштадте

Эрмитажный кот Ахилл известен своими предсказаниями итогов матчей Чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. Фото: www.instagram.com/dambaspb_kzs/

Эрмитажный кот Ахилл известен своими предсказаниями итогов матчей Чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. Фото: www.instagram.com/dambaspb_kzs/

Для этого белоснежный и пушистый оракул посетил Комплекс защитных сооружений, который с 2011 года защищает Петербург от наводнений. Оттуда для него был представлен вид на корабли.

Ахилл для просмотра генеральной репетиции Главного военно-морского парад был даже соответствующее одет. На нем красовалась сине-белая бабочка и тельняшка.

Известно, что инспекция закончилась хорошо, а гостю подготовительное мероприятие понравилось.

Напомним, завтра, 26 июля, в Петербурге отмечается День Военно-Морского Флота. На Главный военно-морской парад приедет президент России Владимир Путин.

Однако, шествие военно-морских кораблей будет недоступно для зрителей. Посмотреть на парад смогут лишь приглашенные гости. Это связано с эпидемией коронавируса. Для просмотра мероприятия будет организована телетрансляция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге Кот Ахилл проплыл по реке под Алыми парусами.