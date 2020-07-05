В Петербурге Кот Ахилл проплыл по реке под Алыми парусами

В Петербурге Кот Ахилл проплыл по реке под Алыми парусами
Смелый кот водной прогулки не испугался. Фото: instagram.com/achillcat/

Знаменитый пушистый житель Государственного Эрмитажа, который в 2018 году предсказывал исходы матчей чемпионата мира по футболу, совершил небольшое путешествие по реке. Фотографии бесстрашного животного, выходящего на берег из своего корабля, были опубликованы в профиле Ахилла в социальной сети Instagram.

Небольшое корабль, в котором смог поплавать усатый, был облачен в алые паруса. Само плавание прошло спустя неделю после традиционного праздника выпускников под названием «Алые Паруса». Вероятно, этому событию и был посвящен заплыв. Отдельно отмечено было и то, что кот объявляет о начале купального сезона в Северной столице.

Стоит отметить, что в этом году лично увидеть корабль Алые Паруса выпускники, увы, не смогли. Эпидемия коронавируса скорректировала формат проведение мероприятия. Поэтому, праздник для всех транслировался по телевидению. Сам парусник проплыл по Финскому заливу, а в акваторию Невы не заходил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кот Ахилл из Эрмитажа отправился на прогулку по рекам и каналам.

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