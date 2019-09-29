Кот Ахилл из Эрмитажа отправился на прогулку по рекам и каналам

Он, как истинный петербуржец, закрыл туристический сезон.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Фотографию выложили в Instagram-аккаунте эрмитажного кота Ахилла. Он написал, что совершил прогулку по рекам и каналам любимого города. Животное отметило, что любит морские путешествия, а вот купаться – не очень.

Напоминаем, что Ахилл является одним из самых известных котов Северной столицы. В его социальной сети выкладываю фотографии, на которых он красуется в милых нарядах, демонстрирует свой мерч или свои прекрасные светло-голубые глаза. Он, например, поздравил петербуржец с Днем России, а также предсказал результаты нескольких матчей во время ЧМ-2018.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что фестиваль животных в «Ленэкспо» посетил кот Ахилл из Эрмитажа. По словам организаторов, на фестивале можно присутствуют около 5 тысяч животных самых разных пород, видов и окрасов. Многие из них являются участниками и неоднократными победителями выставок, спортивных мероприятий.