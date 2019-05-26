Фестиваль животных в «Ленэкспо» посетил кот Ахилл из Эрмитажа

На фестиваль животных «МимиFEST», который проходит 25-26 мая на территории «Ленэкспо» в Петербурге, привезли кота Ахилла из Эрмитажа.

Белый кот Ахилл стал известен благодаря своему порицательному таланту. Во время ЧМ по футболу-2018 Ахилл смог предсказать результаты семи матчей.

По словам организаторов, на фестивале можно присутствуют около 5 тысяч животных самых разных пород, видов и окрасов. Многие из них являются участниками и неоднократными победителями выставок, спортивных мероприятий.

Также посетители мероприятия смогут принять участие в мастер-классах, а также стать свидетелем «ДогШоу» — танцы с собаками, фризджилити и показательные выступления питомцев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что сегодня, 26 мая, по главной магистрали Санкт-Петербурга пройдут несколько тысяч барабанщиков. Невский проспект будет громыхать в честь празднования Дня города.