По Невскому проспекту пройдут тысячи барабанщиков

Сегодня, 26 мая, по главной магистрали Санкт-Петербурга пройдут несколько тысяч барабанщиков. Невский проспект будет громыхать в честь празднования Дня города.

Начнется шествие в 13:00 часов дня. В завершении выступления музыканты исполнят массовое барабанное крещендо. Планируется побить прошлогодний рекорд. Для фиксации его достижения прибудет представитель Книги рекордов Гиннесса из Лондона.

Сразу после барабанщиков по Невскому проспекту пройдут спортсмены и экстремалы, скейтеры, роллеры и bmx-райдеры.

После этого будет запущен флешмоб городского масштаба, в рамках которого петербуржцам будет предложено построиться в огромную надпись «#СПБ». Участники флешмоба должны пройти регистрацию и инструктаж, который состоится в 10:00 часов утра.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что составлен план главных мероприятий на День города в Санкт-Петербурге.