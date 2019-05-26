План главных мероприятий на День города в Петербурге

Сегодня, 26 мая, Санкт-Петербург празднует день города. В рамках праздника будет проведено более 200 различных мероприятий.

Стоит отметить самые главные и интересные события, которые сегодня состоятся в Северной столице.

Первым мероприятием станет «Большой Велопарад», который начнется уже в 11:00 часов утра. Он стартует на Лиговском проспекте, а закончит свой маршрут в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

В 12:00 в «Санкт-Петербургском Доме национальностей», который расположен на Моховой улице, начнется «Бал национальностей».

В 13:00 по Невскому проспекту пройдут тысячи барабанщиков. В 14:00 там же состоится шествие роллеров, скейтеров и bmx-райдеров.

Завершится праздник гала-концертом «Классика на Дворцовой», который начнется в 21:00. Однако после этого на Адмиралтейской и Дворцовой набережных пройдет мультимедийное шоу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге прошло награждение литературной премии «Нацбест-2019».