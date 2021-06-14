Петербургский кот Ахилл получил паспорт болельщика для посещения матчей Евро

Петербургский кот Ахилл получил паспорт болельщика для посещения матчей Евро
Кот Ахилл получил паспорт болельщика. Фото: скриншот Instagram

Эрмитажный кот по кличке Ахилл официально получил паспорт болельщика (FAN ID), позволяющий посещать матчи турнира.

Об этом пушистый предсказатель сообщил в своем Instagram-аккаунте. С личным паспортом болельщика на груди кот, который предсказывает исходы матчей чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу, гордо прогулялся по центру выдачи FAN ID.

Предсказатель отметил, что даже ему, несмотря на «колоссальную узнаваемость», было необходимо оформить паспорт болельщика. Судя по всему, его пример должен вдохновить на это деяние остальных фанатов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кот Ахилл предсказал поражение сборной России в матче с Бельгией. В результате эрмитажный кот с задачей справился.

Напомним, сборная России проиграла команде Бельгии в матче на чемпионате Европы со счетом 0:3. Следующий матч команда России проведёт 16 июня против сборной Финляндии.

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