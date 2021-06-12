Кот Ахилл предсказал поражение сборной России в матче с Бельгией

Победителя в первом для России матче Евро-2020 выбрал эрмитажный кот Ахилл. Видеозапись процесса появилась в профиле животного в социальной сети Instagram.

Об этом стало известно сегодня, 12 июня, в День России. Миски с кормом разместили рядом с флагами России и Бельгии в здании государственного музея Эрмитаж.

Не раздумывая, усатый выбрал миску под бельгийским флагом.

Напомним, матч Россия — Бельгия состоится в Петербурге в 22:00 12 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ахилл предсказал победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия Евро-2022. В результате эрмитажный кот с задачей справился, поставив на победу Италии. Сборная обыграла Турцию со счетом 3:0.

Игра состоялась на стадионе «Олимпийский» и была стартовым поединком турнира, который начался с «опозданием» на один год из-за того, что в прошлом году нагрянула коронавирусная пандемия.