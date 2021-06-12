Россия – Бельгия: счет 0:2 после первого тайма

В Петербурге проходит матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

Команды ушли на перерыв после первого тайма со счетом 0:2 в пользу команды Бельгии.

Счет открыл на 10-й минуте нападающий Бельгии Ромелу Лукаку. На 35-й минуте Томас Менье забил второй гол в ворота сборной России.

Матч проходит на стадионе «Санкт – Петербург». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

Напомним, сегодня все станции метрополитена работают в круглосуточном режиме.

Сборные последний раз встречались в отборочном турнире Евро-2020. Тогда России уступила Бельгии в обеих встречах (1:4 и 1:3).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Матч начнется менее чем через два часа. На территории фан-зоны играет громкая музыка, работают волонтеры.