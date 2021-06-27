В аварии под Тосно пострадали двое детей и взрослый

В аварии под Тосно пострадали двое детей и взрослый
После аварии в больницы доставили троих. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека: двое детей и женщина-водитель.

Предварительно, все случилось накануне вечером на подъезде к СНТ «Захожье» рядом с городом Никольское. Автомобиль «Фольксваген Пассат» вылетел с проезжей части и врезался в световую опору. Об этом сообщает 47news.

За рулем иномарки находилась 47-летняя женщина. Ее с травмами доставили в гатчинскую больницу. Вместе с ней госпитализировали 14-летнего подростка, который получил перелом руки и ушибы. Тяжелее всего пострадала шестилетняя девочка — ее доставили в петербургскую детскую больницу с переломом основания черепа, костей лица и черепно-мозговой травмой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Выборгской набережной иномарка съехала с дороги. Проезд затруднен.

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