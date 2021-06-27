На Выборгской набережной иномарка съехала с дороги. Проезд затруднен

Участники дорожного движения сообщили, что на Выборгской набережной затруднено движение автомобилей в воскресенье, 27 июня.

«Выборгская набережная, сразу за Кантемировским мостом. Проезд затруднён», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, иномарка съехала с дороги и тем самым затруднила проезд сразу за Кантемировским мостом. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на опубликованных кадрах запечатлен только один автомобиль, остановленный на трамвайных путях. У машины заметно повреждена передняя часть, около транспорта разбросаны его детали и осколки.