Трамваи встали после ДТП на перекрестке Стачек и Маршала Казакова

Место ДТП на Стачек. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Место ДТП на Стачек. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке проспекта Стачек и улицы Маршала Казакова произошло серьезное ДТП. В результате аварии встали трамваи.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамваи стоят, ДПС на месте», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах запечатлен только один автомобиль, остановленный на трамвайных путях. У машины заметно повреждена передняя часть, около транспорта разбросаны его детали и осколки.

Причины случившегося и информация о состоянии водителя не приводятся.

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