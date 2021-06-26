На Ленинском водитель «лишил» каршеринг колеса и убежал

На Ленинском водитель &#171;лишил&#187; каршеринг колеса и убежал
Водитель бросил поврежденный каршеринг. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Ленинском проспекте в Петербурге внимание местных жителей привлек автомобиль каршеринга. У машины было вывернуто переднее колесо.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Фотографиями транспортного средства очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«По предварительным данным, врезался в бордюр и убежал», — написал автор записи.

На кадрах видно, что арендованный автомобиль брошен посреди дороги. Одно из передних колес оказалось вывернуто настолько, что продолжать движение на транспорте уже невозможно.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном ДТП с участием каршеринга. Нетрезвый водитель на арендованном авто протаранил остановку на Савушкина.

каршеринг новости СПб


 

Новости партнеров
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В США предупредили о новых возможных рисках после вакцинации от коронавируса
Спасатели выловили труп из пруда в Шуваловском парке
На Ленинском водитель «лишил» каршеринг колеса и убежал
Автомобиль сбил мотоциклиста ночью на Байконурской
Улицы Выборга превратились в реки после сильного дождя
Каршеринг устроил массовое ДТП на перекрестке Приютинской и Дороги Жизни
Голый мужчина разбил окно в магазине и забрался в холодильник в ...
В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с индийским штаммом COVID