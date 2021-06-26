На Ленинском водитель «лишил» каршеринг колеса и убежал

На Ленинском проспекте в Петербурге внимание местных жителей привлек автомобиль каршеринга. У машины было вывернуто переднее колесо.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Фотографиями транспортного средства очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«По предварительным данным, врезался в бордюр и убежал», — написал автор записи.

На кадрах видно, что арендованный автомобиль брошен посреди дороги. Одно из передних колес оказалось вывернуто настолько, что продолжать движение на транспорте уже невозможно.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном ДТП с участием каршеринга. Нетрезвый водитель на арендованном авто протаранил остановку на Савушкина.