В Петроградском районе каршеринг столкнулся с курьером на электросамокате

В аварии пострадал курьер. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадал курьер. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате инцидента пострадал курьер, его госпитализировали с травмами.

В Петроградском районе сегодня, 27 июня, произошла авария, в результате которой пострадал курьер на электросамокате. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Большом проспекте. Там столкнулись каршеринг и электросамокат.

«Под красный сигнал светофора (который он не видел, ибо улица односторонняя) произвёл геройский таран водительской двери каршеринговой «Ауди»,

— пишет свидетель.

В результате помощь врачей понадобилась курьеру – он повредил шею и получил несколько травм. Его госпитализировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в аварии под Тосно пострадали двое детей и взрослый.