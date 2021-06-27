На Партизана Германа в аварии пострадал мужчина

На место уже прибыли врачи и сотрудники МЧС.

В Красносельском районе сегодня вечером, 27 июня, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате инцидента пострадал как минимум один человек – мужчина. Об этом пишет «Мойка».

Все случилось на перекрестке улицы Партизана Германа и Петергофского шоссе. Там столкнулись две машины: одна из них врезалась на скорости в бок другой. После этого автомобили раскидало по дороге. Травмы получил мужчина, его осматривают врачи. Непонятно, в каком состоянии он находится, и кто виноват в инциденте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петроградском районе каршеринг столкнулся с курьером на электросамокате.