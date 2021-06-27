На Богатырском после аварии травмирован ребенок

Госпитализировать ребенка не пришлось – его осмотрели и отпустили домой.

На севере Санкт-Петербурга сегодня вечером, 27 июня, произошла авария с участием двух легковушек. В результате инцидента пострадал ребенок. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Все случилось на перекрестке Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы. Там «Вольво» несся на большой скорости, что спровоцировало аварию. В результат травмы получил ребенок – врачи, прибывшие на место, осмотрели его и пришли к выводам, что в госпитализации он не нуждается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Планерной в аварии с «Газелью» пострадал водитель: он, кажется, был пьян.