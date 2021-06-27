На Планерной в аварии с «Газелью» пострадал водитель: он, кажется, был пьян

В аварии пострадал мужчина, который, кажется, сидел за рулем в пьяном состоянии. Фото: Pixabay

В аварии пострадал мужчина, который, кажется, сидел за рулем в пьяном состоянии. Фото: Pixabay

Мужчине потребовалась госпитализация.

В Приморском районе сегодня вечером, 27 июня, произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. Об этом пишет «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники.

На Планерной улице столкнулись «Газель» и легковой автомобиль. В результате у машины вся «морда» всмятку. Водитель получил травмы – по предварительным данным, он был пьяный, что и стало причиной аварии. Мужчину госпитализировали – не уточняется, в каком состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Партизана Германа в аварии пострадал мужчина. На место уже прибыли врачи и сотрудники МЧС.