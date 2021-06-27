На Сизова пара пенсионеров угодила под колеса легковушки

На Сизова пара пенсионеров угодила под колеса легковушки
В аварии пострадали пенсионеры. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место инцидента приехали врачи, которые осматривают пострадавших.

На проспекте Сизова сегодня, 27 июня, произошла авария, в которой пострадали два пенсионера. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от дома номер 34. Пожилая пара переходила дорогу в неположенном месте, когда на них наехал автомобиль. В результате мужчина и женщина получили травмы, им потребовалась помощь врача. На место прибыла реанимация: непонятно, в каком состоянии находятся пенсионеры.

«На проспекте Сизова у дома №34 люди постоянно переходят дорогу в неположенном месте. Вот и получилось так, что автомобиль сбил дедушку и бабушку, решивших тут перейти»,

— пишет автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Богатырском после аварии травмирован ребенок.

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