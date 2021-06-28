Работавшая в Ухане вирусолог назвала возможную причину появления COVID

Андерсон рассказала, что коронавирус SARS-CoV-1 несколько раз покидал защищенные зоны. Фото: pixabay

Андерсон рассказала, что коронавирус SARS-CoV-1 несколько раз покидал защищенные зоны. Фото: pixabay

Американский вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в одной из лабораторий китайского Уханя, назвала возможную причину появления COVID-19.

По ее словам, новый вирус появился не химическим путем, а природным. Однако нельзя полностью исключать версию, по которой коронавирус распространился из лаборатории в Ухане

Специалист отметила в интервью Bloomberg, что лабораторные работы по усилению COVID-19 действительно могли происходить, однако вероятность таких действий небольшая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что защититься от коронавирусной инфекции в условиях пандемии можно только вакцинацией.