Работавшая в Ухане вирусолог назвала возможную причину появления COVID

Американский вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в одной из лабораторий китайского Уханя, назвала возможную причину появления COVID-19.
По ее словам, новый вирус появился не химическим путем, а природным. Однако нельзя полностью исключать версию, по которой коронавирус распространился из лаборатории в Ухане
Специалист отметила в интервью Bloomberg, что лабораторные работы по усилению COVID-19 действительно могли происходить, однако вероятность таких действий небольшая.
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что защититься от коронавирусной инфекции в условиях пандемии можно только вакцинацией.