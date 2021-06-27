Главврач больницы в Петербурге назвал вакцинацию главным способом защиты от COVID-19

Главврач больницы в Петербурге назвал вакцинацию главным способом защиты от COVID-19
Главврач подчеркнул, что не допустит, чтобы его коллеги заражались и погибали. Фото: правительство Ленобласти

Главный врач городской больницы №26 в Петербурге Василий Дорофеев заявил, что защититься от коронавирусной инфекции в условиях пандемии можно только вакцинацией.

Дорофеев заявил в беседе с «Петербургским дневником», что если начальство дорожит своими сотрудниками, то правильнее всего будет отправить их прививаться. По словам врача, во время пандемии человек без средства индивидуальной защиты не должен допускаться до работы. «А вакцинация — это тот же СИЗ», — считает медик.

Главврач отметил, что руководитель каждого медучреждения должен нести ответственность не только за пациентов, но за сотрудников. Он подчеркнул, что не допустит, чтобы его коллеги заражались и погибали.

«Не хотите вакцинироваться — ищите другое место работы», — говорит врач.

Дорофеев добавил, что сам он уже переболел ковидом и, поскольку у него все еще есть антитела, планирует сделать прививку в начале осени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что председатель Комздрава советует перенесшим COVID-19 полгода назад сделать прививку.

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