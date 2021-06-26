Председатель Комздрава советует, перенесшим COVID-19 полгода назад, сделать прививку

Председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец советует жителям города, которые переболели COVID-19 полгода назад и еще ранее, вакцинироваться.

Такую рекомендацию Лисовец дал в связи с тем, что через полгода защита организма начинает ослабевать, ведь уже зарегистрированы такие случаи, когда люди заболевают COVID-19 по второму кругу. Об этом глава Комздрава сообщил «Петербургскому дневнику».

Дмитрий Лисовец отметил, что, конечно, можно проверить уровень своих антител. Однако, если коронавирус был перенесен более полугода назад, то стоит сделать прививку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге подтвердили 107 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Суточная летальность от ковида стала рекордной за всю пандемию.