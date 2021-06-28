В Приморском районе на обочине лежит сбитый лось

В Петербурге сбили лося. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге сбили лося. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит лось. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Приморском районе Северной столицы на 3-ей Конной Лахте, недалеко от въезда в жилой комплекс Юнтолово, в аварии погиб лось.

На видеозаписи регистратора заметно, что животное лежит по правую сторону на обочине. На левой полосе стоят два легковых автомобиля.

В данный момент неизвестно в каком состоянии находятся люди после ДТП с млекопитающим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Выборгом на рассвете очевидцы происходящего заметили плавающего лося. Спасаясь от жары, животное зашло как можно глубже.