В Выборге на рассвете лось «заплыл за буйки»

В Выборге на рассвете лось &#171;заплыл за буйки&#187;
Лося под Выборгом заметили купающимся. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области под Выборгом на рассвете очевидцы происходящего заметили плавающего лося. Об этом сообщается в «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».

На видеозаписи запечатлели, как с самого утра лось решил совершить заплыв.

На видео заметно, что в какой-то момент животное будто бы заметило, как его снимают. Однако млекопитающее это не особо испугало, потому как, чтобы спастись от жары лось зашел поглубже.

Напомним, что не так давно стало известна другая, более печальная история, связанная с лосем. Так, в Пушкинском районе животное разгуливало по району «Славянка». Лось был сильно испугано и не знал куда деться. Испугавшись он прыгнул в окно на первом этаже жилого дома. Таким образом он разбил себе голову. Очевидец происходящего, который опубликовал снимок и видео с места происшествия отметил, что травмы, которые получило дикое животное, были не совместимы с жизнью. Тело животного осталось лежать в кустах во дворе под присмотром сотрудников МЧС, которые прибыли по сигналу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по спальному району Петербурга бегает напуганная куница.

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